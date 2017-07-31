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Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı-Terminal T2 Tramvay hattı çalışması dolayısıyla Kent Meydanı köprü altı yollar (Ankara ve İzmir istikametleri) araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalara 31 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00'da başlanacak, 1 Ağustos Salı saat 06.00'da bitirilecek ve yine 1 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlanıp 2 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'da bitirilecek.

(MŞ)



31.07.2017 14:26:09 TSI

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