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Van'da zincirleme kaza: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA)  Van'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hastane Caddesi Beşyol Kavşağında meydana gelen kazaya 65 H 0085 plakalı halk otobüsü ile 30 YJ 059, 34 ZK 2066, 06 AY 9985 ile plakası öğrenilemeyen 2 otomobil karıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Adnan Deniz, kazaya 6 aracın karıştığını belirterek, "Kaza özel halk otobüsünün freninin patlaması sonucu meydana geldiği söyleniyor. Freni tutmayan otobüs, önündeki iki otomobile çarparak refüje çıktı. Yan şeritte giden otomobillerde çarpmanın etkisi ile birbiriyle çarpıştı. Bizler de araçların sesleri ile olay yerine geldik. Bir yaralı vardı. Hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında belediye otobüsünün şoförü 'frenim tutmadı ne yapayım' diye bağırdı" dedi.

Kaza nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapanan Hastane Caddesi, polis ekiplerinin çalışmaları ve araçların yoldan çekilmesiyle yeniden açıldı.

(MD-MSA-Y)



31.07.2017 14:29:49 TSI

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