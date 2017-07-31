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Suriyeli çocuklardan yeni müdüre yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Mehmet Dikeç

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan ve yaklaşık 30 bin Suriyeli misafirin kaldığı Süleyman Şah Konaklama Tesislerine müdür olarak atanan Gazanfer Akbey, kampta kalan Suriyeli mülteci çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kampa müdür olarak atandıktan hemen sonra çadırları gezerek Suriyeli mültecilerin sıkıntılarını dinleyen Akbey, çözüm için gerekli adımların atılacağını belirtti. Suriyelilerin de yoğun bir ilgi ile karşıladığı Akbey'e en büyük ilgiyi ise çocuklar gösterdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Akbey, ilgiden oldukça memnun kaldı. Yeni müdürün etrafında toplanan çocuklar, birlikte fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

(Şİ-SD-Y)



31.07.2017 14:30:50 TSI

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