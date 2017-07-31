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Hatay'da doğa yürüyüşü



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Nevide Kimyon ve beraberindekiler tarafından doğanın korunması ve spor ile sağlıklı yaşama verdikleri önemi göstermek için doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Habib-i Neccar Tesisleri'nden başlayarak Habib-i Neccar Dağı'na doğru gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde Kimyon ve beraberindekiler Hatay'ın doğal güzelliklerine tanıklık etti.

Yürüyüşün sonunda Kent Konseyi üyeleri, ülkenin farklı yerlerinden Hatay'ı ziyarete gelen tüm misafirlerin Hatay'ın eşsiz doğa harikalarını görmeye davet etti.

(BGY-Y)



31.07.2017 14:30:50 TSI

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