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Cumhuriyet Üniversitesinde Turizm Fakültesi kuruldu.

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksek Okulu Turizm fakültesine dönüştürüldü.



(Fotoğraflı)



Onur Erden

SİVAS (İHA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksek Okulu kapatılarak Turizm Fakültesine dönüştürüldü.

Cumhuriyet Üniversitesinden edinilen bilgiye göre Bakanlar Kurulunun aldığı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksek Okulu kapatılarak Turizm Fakültesine dönüştürülmesi yönündeki kararname Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlandı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yeni fakülte onayını sosyal medya hesabında yayımladığı kararname eki ile ''Bir fakültemiz daha oldu.Turizm fakültesi şehrimize hayırlı olsun,''sözleriyle paylaştı. Yapılan değişiklikle Cumhuriyet Üniversitesi 18. fakültesine kavuşmuş oldu.

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31.07.2017 14:33:24 TSI

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