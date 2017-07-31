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Kanal Tokat'a marka proje ödülü



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Kanal Tokat Projesi'ne marka proje ödülü verildi.

Kanal Tokat Projesi, Marka Belediyeler Dergisi ve akpartilibelediyeler.com haber sitesi tarafından da düzenlenen Marka Belediye, Marka Proje Ödülleri'nde 'Marka Proje' ödülünün sahibi oldu. Marka Belediyeler ödül törenine Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Doğan'ın cenazesi dolayısıyla katılamayan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat Projesinin Tokat'a yapılan en büyük yatırımlar arasında yer aldığını ifade etti. Yaklaşık 17 milyon TL'lik yatırımla hayata geçecek olan Kanal Tokat Projesi'nin bütün kısımlarıyla birlikte 2018 Mart ayında bitirileceğini belirten Başkan Eroğlu, "Dünya'nın en gelişmiş şehirleri incelendiğinde görülür ki; suyun kenarında ve yolların kesişme noktasında olan şehirler önemli ticaret merkezileri halin gelmiştir. Allah bu ikisini de Tokat'a vermiştir. Doğa harikası, iklimi ve toprağı da cabası. Bizlerde şehrimizin bu konumunu en iyi şekilde değerlendirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Kanal Tokat projesi ile Yeşilırmak'ın halka ve turizme kazandırılmasını amaçladıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, "Irmak içerisinde bütüncül bir çalışma yapıyoruz. Irmağın belirli bir kısmında şişirme tekniği ile ırmak seviyesi aynı düzeyde tutulacak, durgunlaştırılarak akı debisi kontrol altına alındıktan sonra su üzerinde Osmanlı kayıkları ile gezinti yapılabilecek. Rubberdum sistemimizi geçen hafta itibariyle monte ederek, ilk testini gerçekleştirdik. İnşallah projenin birinci kısmını çok yakında halkımızın hizmetine açacağız. Proje içerisinde yaklaşık 7 milyon TL'lik peyzaj çalışmamız olacak. Projenin tamamını inşallah 2018 yılı mart ayında bitirmiş olacağız" diye konuştu.

(Nİ-GF-



31.07.2017 14:35:03 TSI

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