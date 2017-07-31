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Odunlukta çıkan yangın elektrik hattını kopardı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:36
Odunlukta çıkan yangın elektrik hattını kopardı
Odunlukta çıkan yangın elektrik hattını kopardı

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde odunlukta çıkan yangın elektrik hattını kopardı.
Edinilen bilgiye göre; Karaburun Mahallesi, 507 sokakta, İsmet Ayazoğlu'na ait seranın yanında bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın odunluğun üstündeki, elektrik tellerine sıçradı. Elektrik telleri yanarak, koptu.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ve AYDEM ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, odunlukta söndürme çalışması yaparken, AYDEM ekipleri de elektrik hattını kapattı. Ekipler kısa sürede yangını söndürerek, yanarak kopan telleri hat üzerinden çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(CC-MB-Y)

31.07.2017 14:37:38 TSI
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