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Çerkeslerden Başkan Çelik'e takdir ve plaket



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KAYSERİ (İHA) - Birleşik Kafkasya Derneği ile Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali düzenleme heyeti yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Dernek Başkanı İzhan Baykal, Başkan Çelik'e düzenlemiş oldukları festivale verdiği destekler için teşekkür ederek plaket takdim etti.

Birleşik Kafkasya Derneği'nin ziyaretine Dernek Başkanı İzhan Baykal'ın yanı sıra Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Akhan ve Yener Kaynar, Festival Düzenleme Komitesi Koordinatörü Şenel Güngör ve Festival Düzenleme Komitesi Üyesi Murat Öztemur katıldı. Düzenlemiş oldukları festivale Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu destekler nedeniyle Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür eden İzhan Baykal, "Festivale maddi manevi desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bizi ihya ettiniz. Geleneksel hale getireceğimiz festivalimize bundan sonra da desteklerinizin devamını diliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk olmadan festivalimizi tamamladık. Bizler çalışmalarınızı takip ve takdir ediyoruz. Festivalde yaptığınız konuşmadaki Çerkesce söyleminiz çok beğenildi ve takdir edildi. Festivalimizi takdir etmeniz de bizleri çok memnun etti" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bundan sonra da festivale destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Asıl önemli değerin farklı kültürlerdeki insan değeri olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, "Bunlar bizim zenginliğimiz. Çerkes kardeşlerimiz ilk geldiklerinde misafirdi; ama şimdi ev sahipleri. Bundan sonra festivalin daha iyisini ve çok daha mükemmelini yapmak için çaba göstereceğiz. Çok güzel bir festival oldu. Organize komitesinin ellerine sağlık. Önümüzdeki yıllarda uluslararası boyutunu ön plana çıkararak ülkemizdeki ve bölgedeki Çerkeslerin de katılacağı daha güçlü bir organizasyon yaparız. Zenginliklerimizin kıymetini iyi bilmemiz ve dosta düşmana nasıl kaynaştığımızı göstermemiz lazım" diye konuştu.

Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı İzhan Baykal, ayrıca festivale ülkemiz genelinde Kafkas kökenli pek çok STK'nın katıldığını ve yerel yönetimlerin verdiği destek nedeniyle Kayseri'yi takdir ettiklerini vurguladı. Baykal, ziyarette Başkan Mustafa Çelik'e derneğin ve festival düzenleme komitesinin takdirlerini ifade eden birer plaket takdim etti.

(TB-Y



31.07.2017 14:39:01 TSI

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