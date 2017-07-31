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Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi'nin kardeşlik anlaşması



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Kızılay Eskişehir Şubesi ile Bulgaristan Kızılhaçı Varna Şubesi, Varna'da gerçekleşen imza törenininde kardeş şube oldu.

Varna'da gerçekleşen imza törenine Türkiye Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bu anlaşma ile gelecekteki Avrupa Birliği program ve proje çalışmaları, Afet Hizmetleri, Gençlik ve Gönüllülük Hizmetleri, İlk Yardım Eğitimi Hizmetleri gibi birçok alanda işbirliği öngörülüyor.Şube Başkanı Yüksel Girgn, yaptığı açıklamada, "Varna Kızılhaçı ile kardeş şube olma yönünde çalışmalar yürütmekteydik. Bu kapsamda kendileriyle yaptığımız görüşmeler sonrasında kardeş şube olma talebimizi Türk Kızılayı Genel Merkezimize bildirdik ve uygun görüldü. Bizler Varna şubesinin suda cankurtarma çalışmaları ve uzmanlığında yararlanmak istiyoruz. Karşılıklı imzalanan iyi niyet sözleşmesi ile kardeş şube olduğumuz Varna Kızılhaçı Başkanı Ilia Raev'e göstermiş olduğu ilgi ve misafirperveliğe ayrıca teşekkür ediyorum. İnsanlık adına yapacağımız çalışmalarda hep birlikte gücümüze güç katacağız" şeklinde konuştu.

Varna Şube Başkanı İliya Raev ise "Bizim de hayalımız Türk Kızılayı'nın uzman olduğu kan bağış merkezi modelini Bulgaristan'a taşımak olur. Türkiye'de kan yetersizliği yok. Orada kan Kızılay aracılığı ile toplanıyor ve ihtiyacı olan kişiler için hastanelere dağıtılıyor " ifadelerini kullandı.

Rave ayrıca, birbirinden güzel el yapımı lüle taşı hediyeler için teşekkürlerini iletti.

(İHA-MET-Y)



31.07.2017 14:40:41 TSI

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