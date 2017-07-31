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Yunusemre'den judoda 2 derece



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyespor Judo Takımı, Yunanistan'da gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'ndan derecelerle döndü. Şampiyonada 2 derece elde eden Yunusemreli judocular, Manisa'yı Balkanlar'da başarıyla temsil etti.

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 2 madalya birden alarak Manisa'yı Yunanistan'da başarı ile temsil etti. 165 sporcunun ter döktüğü Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 63 kg ve üzeri ağırlıkta Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcusu Sümeyye Kaya ikinci olurken, Şeyda Nur Çiçek de 3'üncülük elde etti. Genç sporcuları kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, geleceğin şampiyonlarının Yunusemre Belediyespor'da yetiştiğini belirtti. Başkan Çerçi, "Belediyecilik artık temel hizmetlerden ibaret değil. Yunusemre Belediyesi olarak, pek çok alanda çalışmalarımızı sürüyoruz. Genç nesillerimizi hem kötü alışkanlıklardan korumak hem de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için onları spora yönlendiriyoruz. Sporcularımızın yakaladığı başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu başarıda emeği plan takım hocalarımıza ve sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(SC-Y)



31.07.2017 14:41:55 TSI

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