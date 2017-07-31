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Hakkari'de 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de bir depoda yapılan aramada 4 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "30 Nisan 2017 günü ilimiz merkez Bulak Mahallesi'nde bir depoda yapılan aramada, 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(FT-MSA-Y)



31.07.2017 14:43:16 TSI

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