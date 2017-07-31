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Tepebaşı Gençlik Film Festivali sona erdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Gençlik Meclisi'nin düzenlediği Gençlik Film Festivali sona erdi.

Temmuz ayı boyunca devam eden festivalin açık havada gerçekleştirilen final gösterimine 90 civarında genç katıldı. Tepebaşı Gençlik Meclisi Başkanı Elif Tatar, söz konusu festivali ilk kez gerçekleştirdiklerini ve 4 film yayınladıklarını ifade ederek, "Çok güzel bir Temmuz ayı geçirdik. 4 tane film yayınladık. Bunların hepsi de çok dolu, gençler tarafından talep edilen gösterimler oldu. Umarım bundan sonraki yıllarda da bunu devam ettiririz. Biz taleplerden çok memnunuz. Hatta çok güzel teşekkür ve öneri yazıları alıyoruz. Umarım etkinlikler devam eder. Gençlere yönelik çalışmalarımızın önümüzdeki sene içerisinde de devam edecek. Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisine gençlerin önünü açmasından dolayı Tepebaşı Gençlik Meclisi olarak ayrıca müteşekkiriz" diye konuştu.

Koruluk alanda, ağaçlar altında açık hava sineması etkinliğine katılan gençler de IMDB puanı 8.4 olan 2012 yapımı "Saksı Olmanın Faydaları" isimli filmi beğeniyle izledi. Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ve Tepebaşı Gençlik Meclisi işbirliği ile Temmuz ayı süresince devam eden Tepebaşı Gençlik Film Festivali kapsamında gençler, açık havada sinema keyfinden ücretsiz olarak faydalandı.

(İHA-Y)



31.07.2017 14:43:42 TSI

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