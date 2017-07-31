Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, görevine başladı
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararnamesi ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na atanan ve göreve başlayan Albay Tayfun Dündar, Vali Ahmet H. Nayir'i makamında ziyaret etti.
Nezaket ziyaretinde bulunan İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ahmet H. Nayir, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar'a yeni görevinde başarılar diledi. (EFE)
31.07.2017 14:43:48 TSI
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