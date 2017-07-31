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13. Geleneksel Hasancı Pilav Şenliği



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Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, geleneksel olarak yapılan Hasancı Pilav Şenliği'nin 13.'sü düzenlendi.

Kocasinan İlçesine bağlı Hasancı mahallesinde, Hasancı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından pilav şenliği düzenlendi. Şenliğe yaklaşık 400 kişi katıldı. Eski okul bahçesinde düzenlenen 13. Geleneksel Hasancı Pilav Şenliği'ne, dernek yönetimi ve üyelerinin yanı sıra, çevre mahallelerden gelen çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi. Şenlikte dernek kurucuları ve bu yılki yemeğe katkı sağlayan hayırsever Halit Salman birer konuşma yaptı. Vatandaşlara şenlik yemeği olarak pilav üstü döner ve ayran ikram edildi.

Şiirlerin okunduğu şenlik, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından son buldu.

(TB-Y



31.07.2017 14:45:12 TSI

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