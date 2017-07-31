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Deve bakıcısını hastanelik etti

- Bacağından ısırılan şahıs hastaneye kaldırıldı



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir şahıs devenin saldırısı sonucu hastaneye kaldırıldı. Bacağında ağır ısırık yarası bulunan şahsın aynı deve tarafından bir yıl önce yine hastanelik edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; İncirliova'da yaşayan Mehmet Ç. gece bakımını yaptığı devenin yanına gitti. Bilinmeyen bir nedenle deveyi öfkelendiren Mehmet Ç. devenin saldırısına uğradı. Devenin saldırısı sonucu sağ ayak baldırında derin diş yarası oluşan Mehmet Ç. yakınları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı deve tarafından daha önce de uğradığı saldırı sonucu ayağı kırıldığı öğrenilen Mehmet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(İK)



31.07.2017 14:45:39 TSI

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