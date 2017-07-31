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Vali Demirtaş'tan Yüreğir'de inceleme gezisi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:44
Vali Demirtaş'tan Yüreğir'de inceleme gezisi
Vali Demirtaş'tan Yüreğir'de inceleme gezisi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Hükümet Konağı binasının tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşlara daha modern bir ortamda hizmet verileceğini söyledi.
Vali Demirtaş, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde inşaatları devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi ve Yüreğir Hükümet Konağı hizmet binasında incelemede bulundu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen "112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi" kapsamında yapılan 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatını gezen Vali Demirtaş, sağlık, itfaiye, jandarma, polis gibi birden fazla olan acil çağrı numaralarının, tek numara altında toplanması için 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin kurulduğunu söyledi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların, olayların takip ve koordinasyonu aynı birim içerisinde toplanmasının son derece hayati öneme haiz olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, acil durumlarda olaylara hızlı, etkin ve koordinasyon içerisinde müdahale edileceğini ifade etti.
Yüreğir Hükümet Konağı hizmet binasında incelemelerini sürdüren Vali Demirtaş, toplam 10 bin 694 metrekarelik alanda yapılacak Yüreğir Hükümet Konağı'nın tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşlara daha modern bir ortamda hizmet verileceğini söyledi.
Bodrum, zemin ve 4 katlı olarak planlanan Yüreğir Hükümet Konağı hizmet binasında incelemesini sürdüren Vali Demirtaş, çalışanlara kolaylıklar dileyerek, teşekkür etti.
Daha sonra Geri Gönderme Merkezi'nde incelemede bulunan Vali Demirtaş, yasadışı yollarla kente giriş yapan veya bir suça karışan yabancı uyruklu kişilerin, ülkelerine geri gönderilmek üzere, Geri Gönderme Merkezi'nde tutulacağını kaydetti.
(ELF-Y)

31.07.2017 14:47:16 TSI
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