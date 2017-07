YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çevre temizlik vergileri ile 2 adet damperli kar kürüme ve tuz serpme aracı alındı

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesinde daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacıyla araç parkını her geçen gün yeni alınan araçlarla genişlettiklerini bildirdi.

İlçenin her geçen gün büyüdüğünü ve semtler arasında mesafenin de artığını bundan dolayı araç parkına sürekli yeni araçlar satın alarak genişletip, hizmeti vatandaşlara bizzat bire bir sunduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yeni alınan araçlar ile hizmetlerin daha etkin, verimli ve kısa sürede gerçekleştirileceğini belirtti. Karlı ve buzlu yollarda güvenli ve seri ulaşım için çevre temizlik vergileri ile alındığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yeni alınan araçlarla ilgili olarak şunları söyledi;

"Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı büyümekte ve nüfusu da artmaktadır. Dolayısıyla hizmet verilen alan ile birey sayısı da artmaktadır. İlçe sınırları içerisinde 81 mahallemiz bulunmaktadır. Geniş bir alanda daha etkin ve verimli bir hizmet için teknolojinin her türlü imkanlarını ve araçlarını kullanıyoruz. Daha kısa sürede daha çok alanda yollardaki kar ve buzu temizlemek çok önemlidir. Bunun için 2 adet damperli kar kürüme ve tuz serpme aracı satın alındı. Melikgazi Belediyesi şu sıcak havalarda 2018 yılı kış mevsimine şimdiden hazırlanmaktadır."

Başkan Memduh Büyükkılıç, çevre temizlik vergileriyle alınan araç ve ekipman ile yolların 7 gün 24 saat açık olmasının sağlayacağını sözlerine ekledi.

