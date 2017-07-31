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Oto kiralama işletmeleri vatandaşlara araç yetiştiremiyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:46
Oto kiralama işletmeleri vatandaşlara araç yetiştiremiyor
Oto kiralama işletmeleri vatandaşlara araç yetiştiremiyor
- Kiralık araçlara olan ilgi işletmecinin yüzünü güldürdü

(Fotoğraflı)

Murathan Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kiralık araçlara olan yoğun talep, oto kiralama işletmelerinin yüzünü güldürüyor.
Genellikle kısa süreli işler için günlük, haftalık ve aylık olarak araç kiralayan oto kiralama işletmeleri, farklı araçlar kullanmak isteyen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Eskişehir'de, özel bir oto kiralama şirketinde satış danışmanı olarak görev yapan Yunus Köse, son dönemdeki iş yoğunluklarından dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Çoğu zaman vatandaşlara araç yetiştirmekte zorlandıklarını aktaran Köse, "Filomuzda şuan 10 araç var. Hepsini anında kiralıyoruz. Bir 10 aracımız daha olsa onlar da anında gider. Eskişehir, oto kiralama konusunda çok iyi bir şehir. Zaten gördüğünüz gibi neredeyse her bölgede de oto kiralama işiyle uğraşan insanları görmek mümkün" şeklinde konuştu.
Kiralık araç fiyatlarının, model ve yakıt giderine göre farklılık gösterdiğini belirten Yunus Köse, vatandaşların genellikle hangi araçları tercih ettiğini şu sözlerle ifade etti:
"Genelde dizel araçlarımız tercih ediliyor. Yine aracın modeli tercih konusunda belirleyici oluyor. Öte yandan araçlarımızın hepsi kaskolu olduğu için olası bir kaza durumunda maddi bir mağduriyete de fırsat vermiyoruz. Oto kiralama işi geleceği olan ve düzgün yapılırsa kazandıran bir meslek. Biz de elimizden geldiğince vatandaşlarımızı bu konuda memnun etmeye çalışıyoruz."
(MUR-Y)

31.07.2017 14:47:25 TSI
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