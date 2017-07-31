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12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Aygün'den Kayseri Şeker'e ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Türk Silahlı Kuvvetlerin çeşitli kademelerinde bugüne kadar çok değerli hizmetleri bulunan Tuğgeneral Selçuk Aygün'e çalışmaları için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyarette Akay ve Aygün bir süre sohbet etti.

(AG-TB-Y



31.07.2017 14:48:21 TSI

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