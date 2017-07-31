Düzce Akpınar Mahallesi asfaltlanıyor
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından Akpınar Mahallesi yollarında asfaltlama çalışmaları başlatıldı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltlama programı içinde Akpınar mahallesindeki ara sokakların asfalt hazırlıkları başlatıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, yaz dönemi boyunca asfaltlamanın aralıksız olarak sürdürüleceğini belirterek, "Günde üç ekip eş zamanlı olarak mahallelerde asfaltlama yapılıyor. Asfaltlamada önceliğimiz, alt yapısı tamamlanmış, yeni açılan yollar ve trafik yoğunluğunun bulunduğu cadde ve sokaklardır. Hava koşullarının uygunluğu ölçüsünde asfaltlamanın tüm yollar bitirilinceye kadar sürdürülecek" dedi.
(TT-GY-Y)
31.07.2017 14:49:38 TSI
NNNN