YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Akpınar Mahallesi asfaltlanıyor

Düzce Akpınar Mahallesi asfaltlanıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından Akpınar Mahallesi yollarında asfaltlama çalışmaları başlatıldı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltlama programı içinde Akpınar mahallesindeki ara sokakların asfalt hazırlıkları başlatıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, yaz dönemi boyunca asfaltlamanın aralıksız olarak sürdürüleceğini belirterek, "Günde üç ekip eş zamanlı olarak mahallelerde asfaltlama yapılıyor. Asfaltlamada önceliğimiz, alt yapısı tamamlanmış, yeni açılan yollar ve trafik yoğunluğunun bulunduğu cadde ve sokaklardır. Hava koşullarının uygunluğu ölçüsünde asfaltlamanın tüm yollar bitirilinceye kadar sürdürülecek" dedi.

(TT-GY-Y)



31.07.2017 14:49:38 TSI

NNNN

