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Turgutalp'in su sıkıntısı giderildi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:50
Turgutalp'in su sıkıntısı giderildi
Turgutalp'in su sıkıntısı giderildi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma Turgutalp Mahallesindeki su sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla başladığı içme suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamlayarak mahalleye yeterli ve kesintisiz su temin etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde yaşanan altyapı sorunlarını bölgenin ihtiyacına uygun olarak yürütülen çalışmalarla gideriyor. Bu kapsamda MASKİ, Soma'nın büyüyen ve gelişen mahallelerinden olan Turgutalp Mahallesinde yaşanan içme suyu sıkıntısına da müdahale etti. Eski ve dar çaplı borular nedeniyle yeterli suya ulaşamayan mahalle sakinleri, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sayesinde yeterli içme suyuna kavuştular. Mahallede bulunan keson su kuyusu ile terfi merkezi arasında bulunan 650 metrelik hat kısa sürede yenilenerek mahalleye kesintisiz su temin edildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmasının ardından Turgutalp Mahalle Muhtarı Gülay Erdal ile görüştü. Görüşmede Genel Müdür Yardımcısı Aslay'a; Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım, MASKİ ilçe Şefi Sıtkı Konyalı ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Uğur Topkaya eşlik etti.

"Su depolarımız fazlasıyla dolu durumda"
Turgutalp Mahalle Muhtarı Gülay Erdal, "Turgutalp çok hızlı bir şekilde gelişim gösteren bir mahalle. Dolayısıyla hatlarımız artan kullanımı kaldıramadı. Önceki aylarda çok sıkıntı çektik. MASKİ ekipleri sağolsunlar büyük bir özveriyle çalışarak hattımızı yenilediler. Yeni borularımız döşendiğinden beri depolarımız fazlasıyla dolu durumda. Su sıkıntımız çözüldü. Şuanda bir sıkıntımız yok. Bunun için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(SC-Y)

31.07.2017 14:52:02 TSI
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