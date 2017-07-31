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Beyşehir Huğlu'da "tek kurşun" atış müsabakaları

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:50
Beyşehir Huğlu'da "tek kurşun" atış müsabakaları
Beyşehir Huğlu'da "tek kurşun" atış müsabakaları

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde düzenlenen tek kurşun atış müsabakaları yoğun ilgi gördü.
Beyşehir'in dünyaca ünlü av tüfeği üretimi merkezi olan Huğlu Mahallesi'nde, Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen tek kurşun akış müsabakalarına Türkiye'nin 20 ilinden 400'ün üzerinde atıcı katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Huğlu Atış Poligonunda gerçekleştirilen müsabakalar pet şişe, hareketli hedef, sabit hedef ve süper final olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlendi. Müsabakalar sonunda dereceye giren isimlere madalya ve kupaları verildi. Ayrıca, ilk 5 dereceye girenlere Huğlu'da av tüfeği üretimi gerçekleştiren firmalar tarafından da av tüfeği hediye edildi. Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nail Gökhaba, açılış töreninde yaptığı konuşmada, düzenledikleri müsabakaların Türkiye'nin en büyük spor yarışması niteliğinde olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu konuda bizlere destek veren firmalarımıza, avcılar ve atıcılar derneğimize, ülkemizin dört bir yanından gelen kurşun atıcısı dostlarımıza ve sponsor firmalarımıza, bizi yalnız bırakmayan ilçe protokolüne teşekkür ediyorum" dedi.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, tüfek sektörünün kalbinin attığı Huğlu Mahallesi'nde düzenlenen müsabakalarda Türkiye'nin en iyi profesyonel atıcılarının bir araya geldiğini belirterek, "Müsabakalara katılan, derece elde eden tüm atıcılarımızı tebrik ediyorum. Böylesine önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapan Huğlumuzun ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlayan derneğimiz başta olmak üzere katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Müsabakalara, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Bayındır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, yargı mensupları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman, mahalle sakinleri, atıcılar, vatandaşlar ile çok sayıda davetli katıldı.
(ARÖ-FM-Y)

31.07.2017 14:52:19 TSI
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