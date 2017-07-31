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Başkan Karaosmanoğlu: "Tarih, demokrasi nöbetlerini yazacak"

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:51
Başkan Karaosmanoğlu: "Tarih, demokrasi nöbetlerini yazacak"
Başkan Karaosmanoğlu: "Tarih, demokrasi nöbetlerini yazacak"

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Avrupa Yakası Rize-Der Genel Başkanı Yusuf Magunacı'yı ağırladı.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Avrupa Yakası Rize-Der Genel Başkanı Yusuf Magunacı ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Sivil toplum kuruluşlarının hemşehrileri arasında kültürel ve yardımlaşma noktasında önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, "Toplumsal dinamiklerin güçlü olmasında STK'ların katkısı yadsınamaz. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz'da gördük ve yaşadık. Tarih STK'ların ve vatandaşlarımızın bu fedakârlıklarını, tutulan demokrasi nöbetlerini yazacaktır" dedi.
Demokrasi nöbetlerinin Türk halkının bağımsızlık karakterinin dünyaya ilan edilmesindeki önemine de vurgu yapan Karaosmanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve onun talimatlarıyla vatansever emniyet güçlerimizle birlikte milletimizin ülkesine sahip çıktığını bir kez daha gördük. Bir kez daha bayrak uğruna canlarını seve seve teslim eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Allah Türkiyemizi bir daha böyle ihanet şebekelerinin tehdidine maruz bırakmasın. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız o kanlı darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, Allah muhafaza karanlık ve tutsak bir sabaha uyanabilirdik. Hamdolsun ki milletimiz iradesini ortaya koydu, FETÖ Terör Örgütü'ne ve Batı'daki destekçilerine unutamayacağı bir ders verdi" diye konuştu.
Birliktelik karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.
(MG-GY-Y)

31.07.2017 14:53:25 TSI
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