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Vali Demirtaş, Kıdemli Albay Yalçın'a başarı diledi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:52
Vali Demirtaş, Kıdemli Albay Yalçın'a başarı diledi
Vali Demirtaş, Kıdemli Albay Yalçın'a başarı diledi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararnamesi ile Adana İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, sorumlu olduğu alanlarda görev süresi boyunca huzur ve güvenin tesisi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Mahmut Demirtaş, jandarma teşkilatının ülkenin en ücra köşelerinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla görev yaptığını söyledi.
Vali Demirtaş, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ettiği İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın'ın şansında, jandarma teşkilatının tüm mensuplarına selamlarını göndererek başarılar diledi.
(ELF-Y)

31.07.2017 14:54:05 TSI
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