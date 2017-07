YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüreğir kültür evlerinde yaz kampı başlıyor

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi, kültür evlerinde verdiği eğitime destek kurslarıyla her yıl ortalama 2 bin ortaokul öğrencisine ücretsiz eğitim hizmeti sunuyor. Kültür evlerinde 1 Ağustos tarihinden itibaren TEOG, YGS ve LYS'ye hazırlanan öğrenciler için 'yaz kampı' başlıyor.

Yüreğir Belediyesi'ndan yapılan açıklamaya göre, her yıl ağustos ayında başlayan 'Yaz Kursları', yeni eğitim öğretim yılıyla başlayan 'Eğitime Destek Kursları', yıl içerisinde 8. sınıflara yönelik merkezi sınavlar öncesinde verilen 'TEOG Hazırlık Kampları' ile binlerce öğrencinin eğitim hayatına ışık tutuluyor. Bunun yanında yeni eğitim öğretim yılı başında 'Eğitime Destek Kursları'na katılan tüm öğrencilere ücretsiz olarak çanta, tüm derslerin testleri ve yardımcı kitapları veriliyor ve her ay deneme sınavları yapılıyor. Ortaokul öğrencilerine tamamen ücretsiz verilen bu hizmetler özellikle çocuklarını dershane ve etüt merkezlerine gönderemeyen dar gelirli aileler yönüyle eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor. Ayrıca Yüreğir Belediyesi'nin düzenlediği gezi, eğitsel programlar, kişisel gelişim seminerleri, eğitsel seminerler, festival, şenlik faaliyetlerin tümüne Eğitime Destek Kursları'nda eğitim alan öğrenciler ücretsiz bir şekilde katılıyor. Böylece öğrencilere sadece eğitim değil sosyal ve kültürel yönlerini geliştirme imkanı da Yüreğir Belediyesi tarafından sunuluyor. Bu kapsamda Kültrürevleri'nde 1 Ağustos tarihinden itibaren TEOG, YGS ve LYS'ye hazırlanan öğrenciler için 'Yaz Kampı' başlıyor.

Sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar dileyen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Türk Milletinin milli, ahlaki ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, devleti ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmek düşüncesiyle ülkemizin yarınları çocuklarımızın eğitimine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda eğitime destek kurslarımızdan her yıl ortalama 2 bin 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisi faydalanıyor. Her yıl Eğitime Destek Kurslarında eğitim alan yaklaşık 650-700 8. sınıf öğrencisi aldıkları eğitimin sonunda lise tercihlerinde eğitime destek kurslarında çalışan öğretmenlerce verilen danışmanlık hizmeti sonunda Adana'nın seçkin Fen, Anadolu, İmam Hatip ve diğer liselerine yerleşiyor. Eğitime destek kurslarımızın verdiği tecrübeyle yakalanan başarı bu yıl açılacak YGS ve LYS kurslarında verilecek ücretsiz eğitim hizmetleriyle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizde de kendini gösterecektir" şeklide konuştu.

31.07.2017 14:58:03 TSI

