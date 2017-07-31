Niğde Belediyespor 2. etap kampında 4 hazırlık maçı yapacak
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Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor Kızılcahamam kampını 4 hazırlık maçı yaparak tamamlayacak.
2017-2018 Spor Toto 2. Lig Beyaz grupta mücadele edecek olan Niğde Belediyespor 1. etap Nevşehir kampının tamamladıktan sonra iki günlük dinlenmenin ardında Kızılcahamam kampına gitti.
15 günlük Kızılcahamam kampında hazırlanacak olan Niğde Belediyespor bu hazırlık kampında 4 hazırlık maçı yapacak. Lig'de iddialı olan Niğde Belediyespor'un bu hazırlık maçlarının tarihleri şu şekilde;3 Ağustos Çorumspor ,5 Ağustos Eyüpspor , 7 Ağustos Düzcespor son hazırlık maçını da 10 Ağustos'ta İnegölspor ile yaptıktan sonra 2.etap hazırlık kampını tamamlamış olacak.
(MB-YE-SK)
31.07.2017 14:59:57 TSI
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