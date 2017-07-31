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Başkan Şirin açılışa gün sayan tesiste incelemelerde bulundu



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, açılışına kısa bir süre kalan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonunda incelemelerde bulundu. Başkan Şirin yaklaşık 14 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen dev kompleksin açılış heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlerin fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı bir yaşam sürmelerine imkan sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi eş finansmanıyla hayata geçirdiği Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda sona geldi. Açılışa hazırlanan dev spor kompleksinde incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Turgutlu gençliğine ve Turgutlu halkına müjdeyi verdi. Başkan Şirin, "Sözümüzü tuttuk ve Turgutlu'nun geleceğine yapılan en büyük yatırımlarımız arasına Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nu ekledik. Bu anlamda hem mutlu hem de gururluyuz. Turgutlu Belediyesi'ne ait olan bir arsa üzerine inşa ettiğimiz Uluslar Arası Standartlarda Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada sporun basketbol ve yüzme alanındaki dallarına gönül veren genç kardeşlerimize destek olacağız. Turgutlu'daki önemli bir eksiği ivedilikle giderdik. Çünkü şuan kullandığımız Kapalı Spor Salonu yeni stadyumun yapımının tamamlanmasıyla birlikte yıkılacak. Şimdiyse ilçemiz modern bir yüzme havuzu ve spor salonu kazandı. Hedefimiz ilçemizin sporun her alanında yıllardır süregelen başarı çıtasını Ege Bölgesi'nde ve tüm Türkiye'de ses getirecek noktaya taşımak. Kaldı ki tesisimizde yer alan yarı olimpik yüzme havuzu, ilçemizdeki büyük bir açığı kapatacak. Ayrıca 500 kişilik basketbol sahası, farklı aktivite alanları, dinlenme ve idari bölümler ile ferah ve geniş bir peyzaj alanına sahip olacak tesisimiz Turgutlu'nun sporla çok daha fazla anılmasına imkan sağlayacak dev bir yatırım olarak yine Turgutlu'nun kazancı oldu. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyorum. Spor kompleksimiz şimdiden başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere tüm Turgutlu'ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



"Turgutlu'ya spor kimliği çok yakıştı"

Turgutlu'nun spor alanındaki potansiyeline destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Şirin, "Spor hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. Bizlerde Turgutlu Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kapalı yüzme havuzunda da daha ilkokul çağında olan çocuklarımız dahi yüzme kursların katılabilecek. Bu havuzumuz ile birlikte önemli bir eksiğimizi de daha gidermiş olacağız. Turgutlu halkının da bu projeyi sabırsızlıkla beklediğiniz biliyoruz. Burası halkımızın da kullanımına açık olan bir salon. Halkımız burada yüzebilecek, gelip sporlarını yapabilecek, bayanlarımız bireysel yada gruplar halinde bu salonumuzdan faydalanabilecek. Benim çok önemsediğim ve açılışını heyecanla beklediğim bir projeydi. Artık sona geldik. Çok küçük detaylar kaldı. Peyzaj çalışmalarını bitirdikten sonra artık açılış için gün sayacağız" dedi.

(SC-Y)



31.07.2017 15:01:13 TSI

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