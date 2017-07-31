YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tomruk deposunda iş kazası

Tomruk deposunda iş kazası



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Beyköy Beldesi Uğur köyünde bulunan bir tomruk deposunda meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Beyköy beldesi Uğur köyünde bulunan bir tomruk deposunda Gökhan Y. İsimli işçi üzerine tomruk düşmesi sonrası yaralandı. İmdat çığlıkları üzerine talihsiz işçinin yardımına koşan mesai arkadaşları, tomruk altında kalan Gökhan Y.'yi kurtararak sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk ederek tedavi altına aldı. Beyköy jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(TT-GY-Y)



31.07.2017 15:01:22 TSI

NNNN

