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Model uçak kursu yoğun ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Yaz Okulu kapsamında açılan Model Uçak Kursu 3 haftalık eğitimin ardından sona erdi.

Yozgat Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan Yaz Okulunda Model Uçak Kursuna gelen öğrenciler 3 haftalık bir eğitimin sonunda model uçak yapmayı öğrendi. Öğrenciler kendileri yaptıkları model uçakları uçurma fırsatı buldular.

Yozgat Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Şenay Daştan Sipahi, öğrencilerin yarı yıl tatillerini değerlendirmeleri için model uçak kursu açtıklarını belirterek "Farklı alanlarda kurslar açarak halkımızın taleplerine yaz ayı boyunca da Yozgat Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu olarak cevap veriyoruz. Bu kurslarımızdan biri de model uçak kursuydu. Yaklaşık 3 hafta süren bir eğitimle 8-13 yaş grubu 72 öğrencimize model uçak yapımı eğitimi verdik. Öğrencilerimiz bu kursta çok eğlendiler. Seneye daha profesyonel olarak bu kursumuzu yeniden açacağız" dedi.



(BMG-GF-Y)



31.07.2017 15:03:20 TSI

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