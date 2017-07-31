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Ören'de engelsiz plaj



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Belediyesi, ilçe genelindeki engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırma adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Belediye, engelsiz duş kabinleri koydu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Muğla genelindeki sahillerde başlatılan "Engelsiz Plaj" uygulamasının ardından Milas Belediyesi de plajlarda engelsiz duş ve soyunma kabini uygulamasını hayata geçirdi.

Ören Mahallesi'nde, büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılan, engelli bireylerin denize girişini kolaylaştıran platform yanına Milas Belediyesi tarafından yapılan duş ve soyunma kabini vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.

(DL-MB-Y)



31.07.2017 15:05:31 TSI

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