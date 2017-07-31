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İçinde kimyasal madde olan varil patladı: 1 yaralı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir fabrikada meydana gelen olayda içerisinde kimyasal madde bulunan varilin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu Süksün mahallesinde bulunan bir fabrikada içerisinde kimyasal madde bulunan varil patladı. Varilin patlaması sonucu orada işçi olarak çalışan S.T. (33), yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hasdtanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(TB-Y



31.07.2017 15:06:50 TSI

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