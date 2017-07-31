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Edremit Belediyesi'nden personele imar mevzuatı eğitimi



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak, hizmet kalitesini artırmak, verimli bir çalışma ortamı oluşturmak adına verdiği kurum içi eğitim seminerleri devam ediyor.

Edremit Belediyesi tarafından ilçe halkına en iyi hizmeti sunabilmek, hizmet kalitesini artırmak, verimli bir çalışma ortamı oluşturmak adına düzenlenen kurum içi eğitim seminerleri devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Etüt ve Proje Müdürlüğü personeline "İmar Mevzuatı" eğitimi verildi. Belediye Meclis Salonu'nda ki eğitim programına konuşmacı olarak Türkiye Belediyeler Birliği Çevre ve Şehircilik Danışmanı Şehir ve Bölge Yüksek Plancısı Ayşe Ünal katıldı. Ünal, iki gün boyunca süren eğitimde personeli İmar Mevzuatı hakkında bilgilendirdi.

Eğitim programında belediye çalışanları İmar Mevzuatı hakkında merak ettikleri soruları konuşmacı Ünal'a sorma şansı buldu. Şehir ve Bölge Yüksek Plancısı Ayşe Ünal, "Bir şehrin yeniden nasıl şekillendiği ve bunun imar mevzuatıyla birlikte bir arada hayata geçirildiğine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Bu çalışmalar içerisinde imar kanunu yeri geldiğinden kentsel dönüşüm ile ilgili kanun hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı. Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş'da "Edremitlilere en iyi hizmeti sunabilmek, hizmet kalitesini artırmak, verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için personelimize yönelik eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

(EME)



31.07.2017 15:07:02 TSI

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