YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ATSO Balkanlara iş ve inceleme gezisi düzenledi

ATSO Balkanlara iş ve inceleme gezisi düzenledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Balkan ülkeleri Sırbistan, Makedonya ve Kosova ülkelerine iş ve inceleme gezisi düzenlendi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Balkan ülkelerinde bir dizi temaslarda bulundu. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu başkanlığında düzenlenen iş ve inceleme gezisine meclis üyeleri ve iş camiası temsilcileri katıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tan başlayan, Mekadonya'nın başkenti Üsküp ile devam eden gezi, Kosova'nın başkenti Priştine'de 4 toplantı, 4 ziyaret ve bölge incelemesi gerçekleştirildikten sonra gezi sona erdi.

Heyet resmi ziyaretini Belgrad Ticaret ve Sanayi Odasına gerçekleştirdi. Belgrad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile yapılan görüşmede Adıyaman'ın ve Sırbistan'ın tarihi, turistik ve ticari durumu ayrıca, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret potansiyeli görüşüldü.

Ziyarette konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Belgrad'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sırbistan'ın Türkiye için iyi bir pazar olduğuna değindi.

Başkan Uslu, Sırp heyetini Adıyaman'a davet etti.

ATSO heyeti daha sonra Sırbistan Belgrad Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Anıl Kayalar ile görüştü. Ticaret Başmüşaviri Anıl Kayalar'dan Sırbistan'ın ticaret hacmi, iş olanakları hakkında bilgiler alan ATSO heyeti, başmüşavirlik hizmet binasını gezdi. Karşılıklı konuşmaların ardından ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği Müsteşarı Anıl Kayalar'a anı takdiminde bulundu.

İş ve inceleme gezisinin 2. gününde temaslarını Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam ettiren ATSO Heyeti Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Burada heyete Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Bünyamin Kutlu da eşlik etti. Heyeti Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ajdovan Ademoski karşıladı.

Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman'ı tanıtarak kentin sektörel yapısını anlatırken Makedon İşadamlarını Adıyaman'a davet etti.

ATSO Heyeti iş ve inceleme gezisinin son gününde temaslarını Kosova'da sürdürdü. Başkent Priştine'de Kosova-Türkiye Ticaret Odası ile birlikte yönetim kurulu toplantısı yapan ATSO heyeti daha sonra Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Tamer Topaloğlu ile görüştü.

İş ve inceleme gezisinin verimli geçtiğinin altını çizen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, "İş dünyasında üretimin yanında ürettiğini pazarlamak, yeni pazarlara açılmak önem kazandı. Küresel kavramdan etkilenmemek mümkün değil. Bunun için üyelerimizin fuarlara teşvik ediyoruz. Sırbistan, Mekadonya ve Kosova'da temaslarımız oldu. Üyelerimizi dünyadaki üreticilerle buluşturmak asli görevlerimizin arasındadır. Bu gezileri KOSGEB desteğiyle düzenliyoruz. Ülke kalkınması daha çok üretip daha çok satmamızdan geçiyor. Küresel ekonominin de getirdiği bazı dezavantajları da göz önüne getirirsek daha çok geziyor olmamız ve ürettiğimiz mamulleri dünya pazarına sunmamız lazım. Çok verimli bir gezi oldu. Gezimize katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Türkiye için yeni ihracat kapılarına iş ve inceleme gezileri düzenleyeceğiz" dedi.

(AHM)



31.07.2017 15:07:56 TSI

NNNN

