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Çayırova yeni spor salonuna kavuşuyor

- Bayram: "Çocuklarımız modern mekanlarda spor yapacak"



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Şehit Er Mücahit Okur Spor Salonu inşasında incelemede bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Çayırova'da inşa edilen Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi için inşa edilen spor salonunda incelemelerde bulundu. Öğrencilerin derslerinin yanında spor yapabilmeleri için spor alanları yaptıklarının altını çizen Genel Sekreter Bayram, "Çocuklarımız, gençlerimiz spor yaparak hem zihinsel hem de bedensel sağlıklarını koruyacaklar. Bu da gelecek nesillerimizin sağlıklı yetişmesi demek. Bu yüzden geleceğimizi inşa edecek çocuklarımıza modern mekanlarda spor alanları inşa ediyoruz" dedi.

Genel Sekreter Bayram gençlere ve spora Büyükşehir Belediyesi olarak büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak çevresi spor salonu yapmaya uygun okullar için spor salonları yapıyoruz. Tam donanımlı olarak inşa ettiğimiz bu salonlar çocuklarımızın hava şartlarından etkilenmeden spor yapmalarını sağlıyor. Çocuklarımız karda, yağmurda okul bahçesinde spor yapamazken bu salonlarda her türlü aktivitelerini gerçekleştirebiliyorlar" şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Bayram geleceğimizi inşa edecek nesillerimize modern spor salonları inşa ettiklerini kaydederek, "Spor salonlarımızda gençlerimiz basketbol, voleybol gibi sporların yanında minder sporları da yapılabiliyor. Spor salonlarımızı modern mimari örneğiyle okullarımıza kazandırıyoruz. Her şey gençlerimizin geleceğe daha iyi tutunması için " ifadelerinş kullandı.

Şehit Er Mücahit Okur Spor Salonu'nun zemin katında 28x15 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9x18 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar ve tuvaletler ve büfe bulunacak. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen salon bin 600 metrekare kapalı alana sahip.

Salonun birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare 3 adet salon yer alacak. Salonun yapımında 33 ton demir, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, 15 ton hasır çelik, yaklaşık bin metreküp hazır beton kullanılacak.

(MG-GY-Y)



31.07.2017 15:11:26 TSI

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