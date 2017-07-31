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Rektör Gönüllü'den, Başkan Kutlu'ya ziyaret

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:09
Rektör Gönüllü'den, Başkan Kutlu'ya ziyaret
Rektör Gönüllü'den, Başkan Kutlu'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.
Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesinin çalışmalarının konuşulduğu ziyarette Adıyaman Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getire Rektör Gönüllü, Başkan Kutlu'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Belediye Başkanı Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Gönüllü'ye teşekkür etti.
(AHM)

31.07.2017 15:11:43 TSI
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