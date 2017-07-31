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Bartın'da KOSGEB'in yeni girişimci desteğinde rekor artış



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın'da KOSGEB desteklerinde 2017 yılının ilk 6 ayında, 2016 yılının ilk 6 ayında göre yüzde 417'lik bir artış sağlandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bartın İl Müdürü Abdurrahman Usta KOSGEB desteklerinde yılın ilk ayında rekor artış yakaladıklarını belirtti. 2016 Yılının ilk 6 ayında KOSGEB desteği ile kurulan 33 işletmeye 233 bin 381 TL destek ödemesi yaptıklarını kaydeden Usta, 2017 yılının ilk 6 ayında ise rekor artış gerçekleştirerek, 82 işletmeye 1 milyon 208 b,n 565 TL destek ödemesi yapıldığını aktardı. Usta, "KOSGEB'in desteği ile kurulan işletmelere ödenen destek tutarı 2017 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 417'lik bir artış göstermiş ve ödenen destek tutarı önceki yılın aynı döneminde ödenen tutarın 5 katını geçmiştir. Bu artış oranı ile KOSGEB Bartın Müdürlüğü, KOSGEB'in 81 ilde bulunan 88 müdürlüğü içerisinde destek tutarını oransal olarak en çok arttıran müdürlükler arasında birinci olmuştur. Bu destek tutarının artmasında vermiş olduğumuz eğitimlerin sayısında ve niteliğindeki artış önemli rol oynamaktadır. 2016 yılının ilk yarınsında Bartın'da 261 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi vermişken 2017 yılının aynı döneminde 421 kişiye bu eğitimi vermiş bulunmaktayız" dedi.

2016 ve 2017 yıllarında KOSGEB 'in desteğiyle Bartın'da kurulan ve yeni girişimci desteğinden faydalanan 130 işletmenin toplam istihdam sayısının 456 olduğunu da vurgulayan Usta, "Bartın'da 2016 ve 2017 yılında KOSGEB desteği ile kurulan işletmelerin bu kadar kısa sürede istihdama yapmış olduğu büyük katkı mutluluk verici. Daha kurulalı 1-1,5 yıl olmasına rağmen 10 kişi ve üzeri çalıştıran 8 adet girişimcimiz işletmemiz var. Biz böyle istihdama büyük katkı sağlayan Bartın ekonomisine büyük katkı sağlayan işletmelerimiz ile gurur duyuyoruz. Amacımız böyle istihdama ve ekonomiye büyük katkı sağlayan işletmelerin sayısını arttırmak. KOSGEB'in yeni işletme açacaklara yönelik olan Yeni Girişi Desteğinin yanında mevcut işletmelere yönelik de bir çok desteği bulunmaktadır. Biz KOSGEB olarak üreten, girişimde ve yatırımda bulunmak isteyen işletmelerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.

(AY-GY-Y)



31.07.2017 15:13:28 TSI

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