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Van Ekonomi Konseyinden aylık olağan toplantı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Ekonomi Konseyi, Van Ticaret ve Sanayi Odasının dönem başkanlığında toplandı.

Toplantında VANTSO, VAN ESOB, VANSİAD, VAN İŞGEM, VANTB, VANGİAD, VAN SMMMO, VAN OSB, VAN SOFÖD, TÜMSİAD VAN ŞUBESİ, MÜSİAD VAN ŞUBESİ, TEKNOKENT A.Ş. ve VAN PERDER temsilcileri üst düzeyde katılım sağladılar. Son günlerde spekülasyonlara sebep olan Van'daki TOKİ'ye ait olan arazilerin durumlarının değerlendirildiği toplantıda, kentin çevre planlaması ve çevre yolu konuları da görüşüldü.

Öncelikle kent merkezinde TOKİ'ye ait olan ve park olarak kullanılan arsanın satışı ile ilgili Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun girişimleri ile bahse konu arsanın satışının durdurulması ve yeşil alan olarak değerlendirileceğine ilişkin verilen kararın büyük memnuniyet oluşturan bir durum olduğunun üstünde duran konsey bileşenleri, bu vesile ile Vali Murat Zorluoğlu'na müteşekkir olduklarını ifade ettiler.

Öte yandan, deprem sonrası TOKİ'ye devredilen arazilerin kamuoyu ile paylaşılmasını isteyen konsey bileşenleri, sonrasında bu yerlerin valilik bünyesinde kurulacak şehir ve çevre planlaması konusunda uzmanlaşmış bir komisyon tarafından değerlendirilmesinin önemini belirttiler. Yapılacak değerlendirmelerde bahse konu arsaların kentin sıkıntıları ve eksiklik duyulan kamusal ve toplumsal mekanlara tahsisinin yapılmasının önemini vurgulayan konsey üyeleri, şehrin her geçen gün büyüdüğünü ve düzenli bir şehir planlamasının elzem niteliğinde olduğunu belirttiler.

(MSA-Y)



31.07.2017 15:15:13 TSI

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