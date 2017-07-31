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"Büyükşehir Yollarda" Kozan'ın yaylalarını şenlendirdi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kültür, sanat ve sağlık hizmetlerini bir arada sunduğu Büyükşehir Yollarda etkinliği Kozan ilçesinde Göller ve Horzum yaylalarını şenlendirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen Büyükşehir Yollarda etkinliği, Pozantı, Yumurtalık ve Karataş'ın ardından Kozan'ın gözde yaylaları Göller ve Horzum'dayaşayan Adanalıları coşturdu. Adana Büyükşehir Belediyesi Sanat Tır'ı, sağlık otobüsü, gezici kütüphane ve gezici dijital mamografi cihazı ile on binlerce yaylacı, eğlence, kültür ve sağlık hizmetinden bir arada yararlandı.



"40 yıldır kuraklık çeken göller suya kavuştu"

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Göller Yaylası'ndaki kutlamada hemşehrilerinin coşkusuna ortak oldu. Şenlik meydanını dolduran vatandaşlara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün selamını ileten Akyürek, Göller yöresindeki 80 köyün su sıkıntısına özverili çalışmalarda son verdiklerini anımsattı. 40 yıldır kuraklık çeken Göller'i dağları delerek suya kavuşturduklarını vurgulayan Akyürek, "Yüreği Çukurova kadar sıcak, başı Toroslar kadar dik, kalbi Göller kadar geniş, vatanını yürekten seven, al bayrağına gönülden bağlı insanlarına hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



"Önceliğimiz Göller gibi yıllardır ihmal edilmiş yöreler olacak"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 14 bin 720 kilometrekare alanda, 2 milyon 300 bin nüfusa hizmet ürettiğini kaydeden Akyürek, "Hizmet ordusunun başkomutanı Hüseyin Sözlü ve ekibi olarak hizmet maratonumuzu sürdürürken, en çok da Torosların dağ köylerinde, yaylalarında hayatın zorluklarına göğüs geren, bu memlekete sevdalı vatandaşlarımızın yüzünü güldüren hizmetlerden mutluluk duyuyoruz. Sizlerden aldığımız güçle bundan sonraki dönemlerde de önceliğimiz Göller gibi yıllardır ihmal edilmiş yöreler olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yaylacılar, Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının seslendirdiği türküler ve şarkılarla eğlenip, halk oyunları ekibiyle birlikte halaylar çekerek kutlama yaptı.

(ELF-Y)



31.07.2017 15:19:34 TSI

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