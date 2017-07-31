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Başkan Yılmaz: "Cumhurbaşkanımız beton yol çalışmalarını yakından takip ediyor"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'daki beton yol çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ayvacık, Alaçam, Havza, Çarşamba ve Ladik ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.



"Önceliğimiz içme suyu"

Yol sorunlarının çözülmesi noktasında büyük çaba harcadıklarını, ancak içme suyu sorunlarının daha önemli olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hiç bir ayrım yapmaksızın, nerede aciliyet varsa oradaki sorunları hızlı bir şekilde çözüyoruz. 'Bizim köylerimizdeki sorunlar görüldü mü? Başkan bunu biliyor mu?' diye endişe etmeyin. Emin olun hepsini biliyorum. Hepsini de yapacağız Allah'ın izniyle. Elimizden gelse bir yıl içinde yapacağız ama ekonomik imkânlarımız buna el vermiyor. Ama şunu bilin kanımızın son damlasına kadar hizmet etmek için çalışacağız. Tüm şartlarımızı zorlayarak Samsun'un tüm yollarını bitirmiş bir belediye başkanı olmak için elimden geleni yapıyorum. Yol meselesinden ziyade çözmekte zorunlu hissettiğimiz bir başka sorun var. O da içme suyu. Su ile ilgili bir sıkıntınız varsa, bizlere mutlaka en kısa sürede söyleyin. Biz köylerde pınarlardan su doldurup evimize taşıyarak içiyorduk. O zamanlar sağlıksız suyun zararlarını gerçekten bilmiyorduk. Hak tecelli etti öldü dediğimiz birinin belki de su ile vücuduna aldığı bir takım kimyasallardan dolayı öldüğünü bilemiyorduk. Dolayısıyla 'su sağlıktır' diyerek içme suyu sorunlarının çözülmesine öncelik veriyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yakın takip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve tüm ülkeye örnek olan beton yol çalışmalarını yakından takip ettiğini söylediğini de sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Samsun'da yaptığımız beton yol çalışmalarını yakından takip ediyor. Kendileri beton yol çalışmalarımız hakkında, 'Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz köylerde beton yol işine girmiş. Güzel işlere imza atılıyor. Çalışmaları yakından takip ediyorum.' Demiş" açıklamalarında bulundu" diye konuştu.



"Sizi düşünen bir bakış açımız var"

Muhtarların köylüler tarafından sıkıştırılarak her zaman taleplerle karşı karşıya geldiklerini belirten Başkan Yılmaz konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Köy halkının sizlerden her zaman bir şeyler istediğini biliyorum. Camiye, bakkala, kahveye gittiğinizde sizi durdurup 'Seni biz seçtik' diyorlar. 'Sen şunları Büyükşehir'e, şunları falancaya yaptırsana kardeşim' diyerek sizleri sıkıştırıyorlar. Sizlerin o durumda olduğunuzu biliyorum. O yüzden, sizin için, sizi düşünerek olaya baktığımızı da bilmenizi istiyorum. Allah'ın izniyle hepsini yapacağız."

(SAM-SLH-Y)



31.07.2017 15:20:30 TSI

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