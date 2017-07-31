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Adıyaman Belediyesinden Afgan ailelere yardım



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOGEM, ihtiyaç sahibi Afgan ailenin temel ev, giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Savaştan kaçarak Adıyaman'a gelen yabancı insanlara yaptığı yardımları sürdüren Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) ile iç savaştan kaçarak Adıyaman'a sığınan Afganlı aileye de yardım elini uzattı.

Adıyaman Belediyesi olarak yoksul ve muhtaç ailelere yaptıkları yardımları aralıksız sürdürdüklerini dile getiren yetkililer, "Adıyaman Belediyesi olarak ilimizde yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza yönelik sürdürdüğümüz yardım çalışmalarını, ülkelerindeki savaştan kaçarak ilimize sığınan mülteci kardeşlerimize de yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda, son olarak Afganlı bir aileye daha gıda, giyim ve temel ev eşyası yardımında bulunduk. Bu anlamda yapılan yardımlar için bize her anlamda destek veren Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu'ya çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(AHM)



31.07.2017 15:24:32 TSI

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