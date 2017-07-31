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Şanlıurfa, 11 Nisan parkında nefes alıyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:24
Şanlıurfa, 11 Nisan parkında nefes alıyor
Şanlıurfa, 11 Nisan parkında nefes alıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde yaptığı 11 Nisan Şehir Parkı, vatandaşların yoğun rağbetini görüyor. Ailece parka gelerek günün stres atan vatandaşlar, yeşil alanlarda dinlenme imkanı buluyor.
Hava sıcaklığının her geçen gün arttığı Şanlıurfa'da vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde yaptığı 11 Nisan Şehir Parkı'na akın ediyor. 16 bin metrekare yeşil alana sahip olan 11 Nisan Şehir Parkı'na gelen vatandaşlar bir yandan dinlenirken, diğer yandan çocukları ile yeşil bir ortamda yürüyüş yapmanın tadını çıkarıyor. Işıklandırması ve güvenlik alanında kentin en gözde parklarından biri olan 11 Nisan Şehir Parkında dinlendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Kent merkezinde böyle güzel bir parkın olması bizleri mutlu ediyor. Geceleri dışarı çıktığımızda parka gelerek dinleniyoruz. Yeşil alan konusunda kentin en güzel parklarından birisi oluşturulmuş. Burada dinlenip yorgunluğumuzu atıyoruz. Parkın yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(AK-SD-Y)

31.07.2017 15:25:36 TSI
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