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10. Ayvalık Satranç Turnuvası şampiyonları belli oldu



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Satranç Spor Kulübü tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl 10. su düzenlenen Yaz Satranç Turnuvası Ayvalık Belediyesi'nin sponsorluğunda İsmet İnönü Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Satranç Spor Kulübü'nün yanı sıra TSF Ayvalık İlçe Temsilciliği, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortak organize edilen 4 günlük Ayvalık 10. Yaz Satranç Turnuvası'na; Sırbistan, Azerbaycan, Özbekistan ve İran'dan gelen sporcuların yanı sıra 3 görme engelli sporcu da yer aldı.

75'şer oyuncu ile kısıtlı olan A Kategorisi (1600 ELO/UKD ve üzeri sporcular) ve B Kategorisi (1599 ELO/UKD ve altı sporcular ile Herhangi Bir Kuvvet Puanı Olmayan Sporcular) olmak üzere iki kategoride gerçekleşen şampiyonada; toplamda 134 oyuncudan dereceye girenlere Ayvalık Belediyesince toplam 10 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından şampiyonanın A Kategorisinde; birinciliği Sınısa Sarıc, ikinciliği Nikola Radavanoviç, üçüncülüğü Balind Nad, dördüncülüğü Alihan Guseynıv ve beşinciliği de Slavisa Milanoviç elde etti. Bu kategoride 'En İyi Kadın Oyuncu' unvanını Işılay Yıldız kazandı.

Bu kategorinin içerisinde yer alan Ayvalıklı sporculara arasında ise birinciliği, Alimert Özsoy, ikinciliği Orkun Efe Alumert, üçüncülüğü ise Murat Evrensel Bilgin elde etti.

B Kategorisinde; Erol Cansever birinci olurken, ikinciliği Halil Cenk Süer, üçüncülüğü Yiğit Bayraktar, dördüncülüğü Mehmet Fatih Varlı ve beşinciliği de Ilgın Leycan İnce elde etti. Ilgın Leycan İnce aynı zamanda da bu kategorinin 'En İyi Kadın Oyuncusu' unvanını kazandı.

Bu kategoride de yer alan Ayvalıklı sporculardan birinciliği Merve Özsoy, ikinciliği Fırat Süslü, üçüncülüğü ise İlteriş Kağan Perinçekli elde etti.

Ayvalık Satranç Kulübü'nün kurucusu Ahmet Hamdi Dinler'e onur ödülünün de verildiği turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyaları Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile eşi İlçe Turizm Müdürü Yasemin Gençer tarafından verildi.

Kendisine de katkılarından dolayı plaket verilen ve ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, 4 günlük organizasyona ülke dışından bile katılımın olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ayvalık Belediyesi olarak satranç sporuna yönelik bu tür organizasyonlara desteklerinin süreceğini vurguladı.

Başkan Gençer organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmeyerek, dereceye giren tüm sporcuları kutladı.

(SS)



31.07.2017 15:26:27 TSI

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