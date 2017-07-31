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Çorum'da GAMER kuruluyor



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum Valiliği bünyesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi kuruluyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Vali Necmettin Kılıç, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi (GAMER) kurulması için bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Çorum'u kurulacak olan Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nin yeni 112 binası bitene kadar Valilikte İl Nüfus Müdürlüğü'nün boşalttığı katta olacağını dile getiren Vali Kılıç, 112 Sağlık Kompleksinin bitmesiyle birlikte merkezin buraya taşınacağını ifade etti.

Yeni hastanenin taşınma işlemleri hakkında da bilgi veren Vali Kılıç, "Hastanemiz 15 Temmuz'dan itibaren kısmen faaliyete geçti. Poliklinik hizmetlerine 10 Temmuz gibi başladı. Taşınma çalışmaları dikkatli bir şekilde sürdürüyoruz. Yapacağımız bir hata insan sağlığına olumsuz etki etmesin diye kılı kırk yararak hesaplamalar yaparak bölüm bölüm taşınıyoruz. Kensintisiz sağlık hizmeti veren bir kurumu taşımak hassasiyet gereken bir iş. Arkadaşlarımız bu hassasiyetin farkında olarak taşınma çalışmalarını yürütüyorlar. Servislerinde taşınma aşaması başladı. Tedaviyi kesmeden bir hastayı başka bir hastaneye nakledebilmek çok dikkatli olması gereken bir konu. Hayatın olağan kuralları içerisinde ummadığımız bir gelişme olmazsa bu ayın içerisinde hastanemiz yeni binada hizmete geçmiş olacak" dedi.

(MMY-BÖ)



31.07.2017 15:27:42 TSI

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