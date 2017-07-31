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Oduncular Sitesinde yıkım işlemi başladı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:29
Oduncular Sitesinde yıkım işlemi başladı
Oduncular Sitesinde yıkım işlemi başladı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman 3. Çevreyolu üzerinde bulunan Oduncular Sitesinde yıkım işlemleri başladı.
3. Çevreyolunun tamamını bu yaz hizmete açmak için büyük gayret sarf eden Adıyaman Belediyesi, yol üzerinde bulunana Oduncular Sitesinde yıkım işlemlerine başladı.
Oduncular Sitesinde gerçekleştirilen yıkım işlemi ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, mülk sahipleriyle yapılan anlaşma çerçevesinde 3. Çevreyolu üzerinde bulunan toplam 20 dükkanın yıkılacağını dile getirdi.
(AHM)

31.07.2017 15:31:11 TSI
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