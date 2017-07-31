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Miras tarlaların intikali için son 1 ay



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Serhat Çeker, Anne babadan miras kalan tarlaların 1 ay içinde intikal ettirilmediği takdirde mahkeme yolunun gözükeceğini söyledi.

Miraslı tarlalar için intikal süresi 1 ay sonra bitiyor. Bir ay içinde intikal ettirilmeyen tarlalar için ise mahkeme yolu gözükecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanmasını engellemek için Mayıs 2014'de çıkarılan kanun çerçevesinde son bir yılda anne veya babasından miras kalan tarım arazilerinin intikal işlemlerini yapmayan vatandaşlara ek süre verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çeker, miras kalan arazinin intikal işlemlerinin kanun çerçevesinde vergiden muaf olduğunu belirterek, intikal yaptırmak isteyenlerin Ağustos ayı sonuna kadar hiçbir bedel ödemeden işlemlerini yaptırabileceğini kaydetti.



"Mahkemelik duruma düşmemiş olacaklar"

Müracaat yapan kişiler için kazanç ve faydalığı olacağını belirten Çeker, "Anne babadan kalan miras kalan tarım arazileriyle ilgili başvuralar 31 Ağustosta sona erecek. 3 aylık uzatmadan sonra artık önümüzde 1 aylık bir süreç kaldı. Bu başvuru sonucunda devletin olduğu mirasla ilgili kolaylıklar var. Bazı vergilerden muaf oldukları, miraslı tarlaların başvurularını yapıp intikallerini yaptırmazlar ise mahkemelere intikal edecek bu durum. Mahkemelerden ise, bir 3'üncü şahısa satışları yapılacak. Ama şuanda müracaat yapılırsa devlet şimdilik bu süreç içerisinde bir hak veriyor. O yüzden hiç kimse geciktirmeden bu miras kalan yerlerin paylaşımlarını, intikallerini bu süreç içerisinde müracaatlarını yaparlar ise, o kişiler için çok büyük bir fayda ve kazanç sağlamış olacak. Mahkemelik duruma düşmemiş olacaklar" dedi.



"Zamanında başvurunun faydasını görmüş olacaklar"

Müracaatın nasıl yapılacağını da belirten Çeker, "İlk önce iş mahkemelerine gitmeden notere giderek verasetlerini çıkarmaları gerekiyor. Miras dağılımıyla ilgili işlemlerini yaptırdıktan sonra tapuya giderek kaç hissedar var ise, bunların payları ile intikallerini yaptırabilirler. Bu süreç içerisinde yapılır ise, devlet vergi almıyor, muaf olacak. Zamanında başvurunun faydasını görmüş olacaklar" ifadelerini kullandı.

(AC-MEF-Y)



31.07.2017 15:32:51 TSI

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