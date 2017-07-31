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Kilis'te kaçak sigara ile telefon yakalandı



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, iki araçta yapılan aramada 2 bin 250 paket kaçak sigara ile 115 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ş, yönetimindeki aracı kent merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. İkinci olayda ise polis ekipleri, B.Ç ile Z.Ş'nin içerisinde bulunduğu araç durdurularak yapılan aramada 400 paket kaçak sigara ile 115 kaçak telefon ele geçirildi. İki olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3s kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(MAD-SD-Y)



31.07.2017 15:33:55 TSI

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