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Açılış Süheyl Uygur ile yapılacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliği ile yapımı tamamlanan "Kusursuz Kafe" açılışına ünlü tiyatro sanatçısı Süheyl Uygur katılacak.

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliği ile bedensel ve zihinsel engelli gençlerin istihdamı ve sosyal yaşama entegrasyonunun sağlanması amacıyla hayata geçirilen "Kusursuz Kafe" için açılış programının detayları belirleniyor. 3 Ağustos tarihinde yapılacak açılış töreni için ünlü tiyatro sanatçısı Süheyl Uygur Düzce'ye gelecek. Engelli gençler, çocuklar ve aileleri ile bir araya gelecek olan ünlü tiyatrocu açılışa katılanlar için özel bir gösteri dizisi hazırlıyor.

Ayrıca projenin yapım aşamasında istihdam ve iş tecrübesi edinme amacıyla seminerlere katılan 45 engelli kursiyerin, eğitim programı sonunda almaya hak kazandığı sertifikaları da açılış töreninde Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş tarafından sahiplerine takdim edilecek.

(TT-GY-Y)



31.07.2017 15:34:32 TSI

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