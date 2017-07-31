YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ayakkabı tamircileri kalitesiz ayakkabılardan şikayetçi

Ayakkabı tamircileri kalitesiz ayakkabılardan şikayetçi



(Fotoğraflı)



Ayhan Gülver

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 34 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Yaşar Özgün, kalitesiz ayakkabıların sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Keşan ilçesinde 18 yaşında bu işe başladığını ve 34 yıldır ayakkabı tamir ettiğini ifade eden Yaşar Özgün, "Teknolojik gelişmeler ve değişen alışkanlıklarla birlikte mesleğimiz yok olmaya başladı. Ayakkabı tamirciliği mesleği son dönemini yaşıyor. Çin malı diye tabir ettiğimiz ucuz ayakkabılar ile birlikte tamir işi de bitti. Çin malı ayakkabıların tamiri olmuyor. Eski günlerimizi arar olduk. Ayakkabısı delinen atıp, yenisini alıyor. Kalitesiz ürünlerin fiyatının düşük olması nedeniyle tamir yaptıranlar azaldı" dedi.

(AG-MEF-Y)



31.07.2017 15:35:56 TSI

NNNN

