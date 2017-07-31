Ayakkabı tamircileri kalitesiz ayakkabılardan şikayetçi
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Ayhan Gülver
EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 34 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Yaşar Özgün, kalitesiz ayakkabıların sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.
Keşan ilçesinde 18 yaşında bu işe başladığını ve 34 yıldır ayakkabı tamir ettiğini ifade eden Yaşar Özgün, "Teknolojik gelişmeler ve değişen alışkanlıklarla birlikte mesleğimiz yok olmaya başladı. Ayakkabı tamirciliği mesleği son dönemini yaşıyor. Çin malı diye tabir ettiğimiz ucuz ayakkabılar ile birlikte tamir işi de bitti. Çin malı ayakkabıların tamiri olmuyor. Eski günlerimizi arar olduk. Ayakkabısı delinen atıp, yenisini alıyor. Kalitesiz ürünlerin fiyatının düşük olması nedeniyle tamir yaptıranlar azaldı" dedi.
(AG-MEF-Y)
31.07.2017 15:35:56 TSI
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