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Vali Karahan'a gömlek dikecek

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:38
Vali Karahan'a gömlek dikecek

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Terziler Odası, Valisi Hasan Karahan'a dikelecek gömlek için ölçü aldı.
Denizli Valisi Hasan Karahan'ı ziyaret eden Terziler Odası Başkanı Atalay Coza, ziyarette gömlek ölçüsü aldı. Başkan Coza, "Sayın Denizli Valimiz Hasan Karahan Bey'in gömlek ölçüsünü aldık. Esnaf ve Sanatkara vermiş olduğu değerlerden ve hoş sohbetinden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Mısır pamuğu kumaşlarından kendisine gömlek dikmek bizim için bir mutluluktur" dedi.
(İHA-Y)

31.07.2017 15:39:41 TSI
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