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Zobran Köyü kırsal turizme kazandırılıyor

- Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş;

- "Zobran köyümüzde ilk etapta konaklama ihtiyacını karşılayacağız"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Beldesi'ne bağlı Zobran Köyü kırsal turizme kazandırılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, turizm anlayışının dünya düzeyi ile hızla değiştiğini dünyada ve ülkede turizmin çeşitlenerek tarih, din, kırsal, çiftlik, doğa turizmi adı altında farklı anlayışlarla turistlerin isteklerine cevap verdiğini belirtti. Duymuş, "Turizmdeki bu değişikliklere ülkemiz de hızlı cevap vererek farklı turizm destinasyonları üretmek için çabalıyor. Kırsal turizm bu farklı turizm anlayışlarından sadece birisi. Kırsalı turizm ile bütünleştiren bu anlayış, yöresel farklılıkları bölgede turizm potansiyeli oluşturacak anlayışlarla buluşturmaktan geçiyor. Kırsalın sahip olduğu değerler büyük metropollerde yaşayan insanların dikkatini çekiyor. Büyük şehrin trafiğinden, gürültüsünden, kalabalığından ve stresinden bir an için kendini soyutlamak isteyen insanların ya da hayatlarının geride kalan kısmını kırsalda geçirmek isteyen insanların tercih ettiği turizm dalı haline geliyor Kırsal Turizm. Bu bağlamda beldemize bağlı Zobran Köyümüzü kırsal turizme kazandırmak için Belediye olarak proje üretme aşamasındayız. Doğası ve konumu itibariyle (büyük şehirlere yakınlığı) kırsal turizme kazandırmak istediğimiz Zobran uzun vadede bu anlamda adından söz ettirecek" dedi.

"Zobran köyümüzde ilk etapta konaklama ihtiyacını karşılayacağız"

Duymuş, açıklamasının devamında, Zobran Köyü'nde ilk olarak konaklama ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirterek, "Kısa vadede köyümüzün kullanılmayan ilkokul binasını misafirhaneye çevirerek kırsalda yaşamı öğrenmek isteyen gönüllü kişilere konaklama imkanı sağladık. 2 ay gibi kısa sürede 5 yerli ve 2 yabancı olmak üzere 7 kişi belli zamanlarda köyümüzde kalarak kırsalda yaşamı tecrübe ederken diğer yandan köyümüz ile alakalı sosyal medyadan haberler yapıyorlar ve edindiklerini çeşitli mecralarda paylaşıyorlar. Son yıllarda yükselişe geçen kırsal turizmde biz de Zobran ile bölgemizde yer edinebiliriz diye düşünerek ilk etapta köyümüzde konaklama ihtiyacını karşılayacağız. Bunun için çeşitli hibe projelerinden yararlanmak istiyoruz. BEBKA ile bu konuda daha önce köyümüzde incelemede bulunduk. BEBKA'nın ilk proje çağrısında bu konuda proje yazacağız. Turizm Çalıştaylarında projemizden bahsettik ve ilgi gördük. Beldemizin büyük şehirlere yakınlığı büyük avantaj. Köy turizmi yapmak isteyen vatandaşlara konaklamalı turizm hizmeti sunmak istiyoruz. Okul binamız şuan sadece 6-7 misafirimizi ağırlayacak şekilde hazır. Bu ilerisi için yetmeyecektir. Çeşitli aktiviteler için adımlarımızı attık. Zobran'da şuan 3 tane tracking rotamız var. Dağ bisikleti rotalarını Ağustos ayında hazırlayacağız. Tarım il Müdürlüğümüz ile irtibata geçtik. Önümüzdeki bir yıl içerisinde Zobran'da 2-3 dönümlük arazide örnek bir lavanta bahçesi yapacağız. Köyümüze görsellik katacak çeşitli etkinlikleri gönüllülerimiz aracılığı ile yerine getireceğiz. Üniversitelerimizi bekliyoruz. ODTÜ ile iletişime geçildi. Ağustos ayı içerisinde ODTÜ'den bir hocamız köyümüzde inceleme için beldemize gelecek. Vezirhan Belediyesi olarak Zobran'da köy turizminin ilk adımlarını atıyoruz ve umuyoruz ki halkımızın da desteğiyle Zobran bölgede köy turizminde adından sıkça bahsettirecek. Bu konuda bizlere destek olan ve artık Zobranlı olan Elif hanıma ve Zobran Köyü Muhtarımıza teşekkür ederiz" dedi.

(DA-Y)



31.07.2017 15:39:54 TSI

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